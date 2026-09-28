مشاور فرمانده سپاه پاسداران در همایش «یاد یاران»، با تأکید بر جایگاه دفاع مقدس به عنوان بخشی از هویت ملی، بر ضرورت تبیین ریشه‌ها و دلایل جنگ تحمیلی برای نسل جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار ذوالقدر، مشاور فرمانده سپاه پاسداران، در همایش «یاد یاران» و بسیج پیشکسوتان به مناسبت هفته دفاع مقدس در پردیس، دفاع مقدس را نمادی از پاسداشت ارزش‌های ملی و انسانی دانست و خاطرنشان کرد که گرامی‌داشت این ایام، در واقع تکریم اراده و دفاع ملت ایران است.

وی با اشاره به جنبه‌های معنوی این دوران، اظهار داشت: آنچه دفاع مقدس را از یک واقعه تاریخی فراتر برد، روحیه ایثار، صبر و معنویت رزمندگانی بود که با ورود به جبهه‌ها، به انسان‌هایی متعهد و صبوری تبدیل شدند. سردار ذوالقدر افزود: حتی اشیای ساده‌ای، چون یک پوتین مندرس یا پلاک شکسته در موزه‌ها، به دلیل پیوند با انسان‌های بزرگی که تاریخ دفاع را رقم زدند، ارزش و احترام ویژه‌ای دارند.

مشاور فرمانده سپاه در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش تاریخ، تصریح کرد که برای نسل جوان باید علاوه بر وقایع جنگ، «چرایی» آن نیز تبیین شود تا بدانند چرا دشمن به ایران حمله کرد و چه شرایطی در ابتدای پیروزی انقلاب بر کشور حاکم بود.

وی همچنین با اشاره به حمایت قدرت‌های خارجی از رژیم بعث، یادآور شد که طبق تأکید امام خمینی (ره)، دست آمریکا از آستین صدام بیرون آمده بود و بررسی حوادث آن دوران نشان می‌دهد که جنگ تحمیلی، صرفاً یک درگیری دوجانبه نبود، بلکه توطئه‌ای گسترده علیه انقلاب اسلامی بود که با مقاومت استوار ملت ایران شکست خورد.