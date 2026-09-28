سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی از تعویق هفته دوم دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و اعلام قبلی مبنی بر برگزاری هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور در ۱۶ و ۱۷ مهر و نظر به ضرورت حضور کشتیگیران دعوت شده در اردوهای نهایی تیم ملی برای اعزام به رقابتهای جهانی قزاقستان و همچنین درخواست تعدادی از باشگاههای شرکتکننده برای جابهجایی زمان برگزاری مسابقات، سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون پس از بررسی جوانب فنی و اجرایی، تصمیم به تعویق هفته دوم این رقابتها گرفت.
تاریخ جدید برگزاری مسابقات متعاقباً از سوی سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی اعلام خواهد شد.