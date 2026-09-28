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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر پیشرو در جمعآوری زکات و ارائه خدمات به جامعه هدف بوده است، گفت: این استان در ۶ ماه نخست امسال هم در جمعآوری زکات و هم در زمینه برنامهریزی برای خدمات به جامعه هدف از استانهای موفق بوده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیتالله صفاییبوشهری در همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر با اشاره به رشد قابل توجه درآمدهای زکات در استان، اظهار داشت: با توجه به پرداختهای مستقیم و عمومی مردم، ظرفیت واقعی زکات در استان بوشهر بسیار بیشتر از ارقام ثبت شده است و میتواند به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه استان بوشهر پیشرو در جمعآوری زکات و ارائه خدمات به جامعه هدف بوده است، گفت: این استان در ۶ ماه نخست امسال هم در جمعآوری زکات و هم در زمینه برنامهریزی برای خدمات به جامعه هدف از استانهای موفق بوده است.
وی با بیان اینکه زکات یکی از شاخصهای مهم دینداری و روحیه نوعدوستی در جامعه به شمار میرود افزود: مردم استان بوشهر در این زمینه مشارکت ارزشمندی دارند؛ همچنین بخش قابل توجهی از زکات از سوی کشاورزان و دامداران بهصورت مستقیم و در میان اقوام، بستگان و نیازمندان پرداخت میشود که این نوع پرداخت نیز از نظر شرعی بلامانع بوده و نشاندهنده نهادینهبودن فرهنگ زکات در استان است.
رئیس شورای زکات استان بوشهر با تأکید بر اینکه آثار و برکات زکات در مناطق مختلف استان مشهود است، تصریح کرد: منابع زکات در حوزههای مختلف از جمله اجرای طرحهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، تأمین جهیزیه و حمایت از نیازمندان هزینه شده و آثار اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته است.
وی با اشاره به ضرورت هدایت هدفمند منابع زکات گفت: هزینهکرد زکات نیازمند برنامهریزی دقیق، شناخت اولویتهای هر منطقه و استفاده از ظرفیت فرمانداران، دستگاههای اجرایی و شوراهای برنامهریزی استان و شهرستانها است.
آیتالله صفاییبوشهری از تدوین چند طرح جدید در شورای زکات استان خبر داد و یادآور شد: راهاندازی صندوق قرضالحسنه زکات، اجرای طرح کارآفرینی و اشتغالزایی با منابع زکات و بررسی سازوکار جبران خسارت محصولات کشاورزی مؤدیان زکات از طرحهای جدیدی است که در شورای زکات استان دنبال میشود.
وی درباره طرح کارآفرینی مبتنی بر زکات، یادآور شد: بخشی از منابع زکات میتواند برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مردم در مناطق پرداختکننده زکات اختصاص یابد؛ بهگونهای که با آموزش و حمایت از طرحهای اقتصادی، زمینه ایجاد مشاغل پایدار و افزایش توان اقتصادی این مناطق فراهم شود و پس از رسیدن طرح به سودآوری، منابع برای اجرای طرحهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان بهویژه در حوزه نخل و خرما، بر توسعه صنایع تبدیلی و جلوگیری از خامفروشی تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از ظرفیت محصولات کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی میتواند زمینه ایجاد فرصتهای شغلی متعدد در مناطق پرداختکننده زکات را فراهم آورد.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در ترویج این فریضه بیان کرد: صداوسیمای مرکز بوشهر و سایر رسانهها با تولید و پخش برنامههای تبلیغی و ترویجی، نقش مهمی در معرفی آثار و برکات زکات و نهادینهسازی آن در جامعه ایفا میکنند.