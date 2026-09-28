دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی با اشاره به نقش تحقیق و توسعه در ارتقای توان رقابتی صنایع گفت: رسوخ دانش در صنعت، زمینه تولید محصولات به‌روز، باکیفیت و دارای قابلیت رقابت در بازار‌های جهانی را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش ارزآوری و تکمیل زنجیره تولید منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته، به همراه سید متین سائسی، کارشناس این ستاد، با هدف بررسی ظرفیت‌های فناورانه و توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی، از دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کردند. در نخستین بخش این بازدید، هیئت اعزامی از خط تولید شرکت مهندسی «تکنوپارس (جام ریز)» بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها، فرآیند‌های تولید و دستاورد‌های فناورانه این مجموعه قرار گرفت.

ضرغامی در این بازدید با اشاره به نقش تحقیق و توسعه (R&D) در ارتقای توان رقابتی صنایع، گفت: رسوخ دانش در صنعت، زمینه تولید محصولات به‌روز، باکیفیت و دارای قابلیت رقابت در بازار‌های جهانی را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش ارزآوری و تکمیل زنجیره تولید منجر شود.

مدیر شرکت «تکنوپارس (جام ریز)» نیز در جریان این بازدید، از دستیابی این مجموعه به یک دستاورد علمی و فناورانه در زمینه پوشش‌دهی تخصصی نخ‌های صنعتی خبر داد. بر اساس این دستاورد، اعمال پوشش تخصصی بر روی نخ‌های صنعتی موجب افزایش استحکام و عمر تسمه‌ها تا ۴۰ درصد شده است.

به گفته مدیر این مجموعه، تکمیل زنجیره تولید نیز در دستور کار قرار دارد و اجرای این برنامه می‌تواند زمینه خودکفایی کامل در این صنعت را فراهم کند.

در ادامه، ضرغامی و سائسی از شرکت «زیبا گوهر» بازدید کردند و در جریان فعالیت‌های این مجموعه در حوزه فناوری‌های سبز و استحصال عناصر باارزش از ضایعات الکترونیکی قرار گرفتند.

ضرغامی در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های بومی در حوزه بازیافت ضایعات الکترونیکی، اظهار کرد: استحصال فلزات باارزش از این ضایعات، از جمله طلا، مس و قلع، علاوه بر کمک به حفاظت از محیط‌زیست و کاهش برداشت از منابع طبیعی، می‌تواند با کاهش قیمت تمام‌شده فلزات خالص، ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

وی توسعه روش‌های بومی برای بازیافت و استحصال عناصر باارزش را زمینه‌ای برای پیوند میان ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور با نیاز‌های صنعت دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از دانش و فناوری در مسیر توسعه صنایع و ایجاد ارزش افزوده تأکید کرد.