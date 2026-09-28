امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۷۲ هزار ۲۸۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۷۱ هزار و ۲۹۵ تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۷۲ هزار ۲۸۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۷۱ هزار و ۲۹۵ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۹۷ هزار و ۱۵۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹۵ هزار و ۳۷۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۷ هزار و ۶۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۶ هزار و ۶۴۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه ۲ هزار و ۴۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲ هزار و ۳۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۵ هزار و ۷۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۵ هزار و ۵۱۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۸۰۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۷۸۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۱۰۹ هزار و ۹۰۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۸ هزار و ۹۱۹ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۲۷ هزار و ۵۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۲۶ هزار و ۴۲۳ تومان است.