به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ مهدی حصاری اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی و با انجام اقدامات قانونی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی و کشف مقادیری کالای قاچاق و ارز شدند.

وی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۲۱۹ نفر از متهمان مرتبط با قاچاق کالا و ارز شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌شمالی ادامه داد: در این عملیات‌ها مقادیری کالای فاقد اسناد و مدارک قانونی و همچنین ارز که بر اساس بررسی‌های اولیه ظن قاچاق بودن آنها وجود داشت، کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: اقلام مکشوفه پس از شمارش، صورت‌برداری و تنظیم مستندات مربوط، برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شد و پرونده‌های مربوط نیز با رعایت ضوابط قانونی در دستور کار مراجع رسیدگی‌کننده قرار گرفت.

سرهنگ حصاری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌شمالی در نیمه نخست امسال ۱۲۰ عدد مواد محترقه، چهار هزار و ۱۹۸ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۶ هزار و ۵۲۹ قلم دارو، ۱۴ هزار و ۵۲۵ پاکت سیگار و ۲ هزار و ۸۸۲ قلم اقلام پزشکی قاچاق کشف کردند.

وی افزود: همچنین ۳۷ کیلوگرم انواع اقلام خوراکی از جمله برنج، روغن و آرد، ۱۴۴ هزار لیتر فرآورده نفتی و ۱۴ هزار و ۱۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق توسط ماموران کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: پرونده‌های تشکیل‌شده برای بررسی منشأ کالا و ارز، تعیین ارزش و احراز تخلف یا جرم احتمالی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.