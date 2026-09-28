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کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به صدور هشدار سطح زرد، از افزایش سرعت باد، کاهش محسوس دما و فعالیت یک سامانه بارشی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی، با بررسی الگوهای پیشیابی گفت: برای امروز تا روز چهارشنبه، افزایش سرعت باد در استان پیشبینی میشود و در برخی ساعات و نواحی، وزش باد شدید و موقتی مورد انتظار است. برای این وضعیت، هشدار سطح زرد طی روز گذشته صادر شده است.
وی افزود: دمای هوا برای امروز و بهویژه طی فردا، کاهش محسوسی در حد ۵ تا ۶ درجه خواهد داشت. با خروج توده هوای گرم از سطح استان، هوای پاییزی استقرار مییابد و دمای هوا به وضعیت معمول خود میرسد. این وضعیت نیز تداوم خواهد داشت.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: برای روز پنجشنبه تا حدوداً اواسط هفته آینده، یک سامانه در سطح استان فعالیت میکند که بارشهای آن اغلب به شکل نقطهای و غالباً پراکنده است. حجم بارشها فعلاً قابل توجه و چشمگیر نیست، اما پتانسیل وقوع رعد و برق در برخی نواحی، بهویژه نواحی جنوبی و جنوبشرقی استان، وجود دارد.
احمدینژاد در پایان تصریح کرد: فعلاً انتظار رخداد بارشهای مؤثر پاییزی از این سامانه نداریم و چنانچه تغییری حاصل شود، در روزهای آینده اطلاعرسانی تکمیلی انجام خواهد شد.