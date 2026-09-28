به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، حمید محبوبی گفت: روزگذشته در آتش‌سوزی یک دستگاه مینی‌بوس در محور میاندوآب_ مهاباد نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده‌رشان هلال‌احمر میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام و ضمن انجام اقدامات امدادی، آتش سوزی را مهار کردند.

وی افزود: این اتفاق۸ حادثه‌دیده و ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه، به مرکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی همچنین از برخورد دو خودرو دیگر در همین محور خبر داد و تصریح کرد: در این تصادف هم سه نفر مصدوم و به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اعلام کرد: یکشنبه شب نیز گزارشی مبنی بر برخورد پژو ۴۰۵ و پیکان در محور پیرانشهر _ نقده اعلام شد، که نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال‌احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام

و ۵ مصدوم این حادثه را از انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل کردند.