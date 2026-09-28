حمایت بهزیستی از ۲۴۰ هزار فرد دارای آسیب شنوایی
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: حدود ۲۴۰ هزار فرد دارای آسیب شنوایی تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و این سازمان با اجرای برنامههای غربالگری، توانبخشی، آموزش و اشتغال، خدمات مختلفی به این افراد ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدجواد حسینی با حضور در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به فرارسیدن روز جهانی ناشنوایان و روز جهانی سالمندان گفت: هشتم مهرماه روز جهانی ناشنوایان و نهم مهرماه روز جهانی سالمندان است. در کشور ما این دو مناسبت در قالب هفتههای مربوطه گرامی داشته میشوند. در جهان حدود یک و نیم میلیارد فرد ناشنوا یا کمشنوا وجود دارد که پیشبینی میشود این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به دو و نیم میلیارد نفر برسد. در کشور ما نیز حدود ۲ تا ۳ نفر از هر هزار نفر با ناشنوایی یا کمشنوایی مواجه هستند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: حدود ۲۴۰ هزار فرد دارای آسیب شنوایی از خدمات سازمان بهزیستی استفاده میکنند و تحت پوشش این سازمان قرار دارند.
اجرای ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی کودکان
حسینی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان بهزیستی در حوزه ناشنوایی گفت: نخستین اقدام ما پیشگیری است و در این زمینه غربالگری شنوایی نوزادان را انجام میدهیم. تاکنون حدود ۱۸ میلیون بار غربالگری شنوایی کودکان در کشور انجام شده است. حدود ۶۰ درصد موارد ناشنوایی قابلیت پیشگیری دارد که ۵۰ درصد ناشنواییها ژنتیکی و ۵۰ درصد نیز غیرژنتیکی است و در هر دو بخش امکان پیشگیری وجود دارد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۹۶ درصد موالید تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار دارند، گفت: در ماه اول غربالگری، در ماه دوم تشخیص و در ماه سوم مداخله انجام میشود که این همان مداخله بهنگام است. بخش قابل توجهی از مداخلات مؤثر در زمینه ناشنوایی نیز در سنین زیر پنج تا شش سال انجام میشود.
حسینی همچنین به نتایج غربالگریهای انجامشده اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۳ هزار کودک در کشور از ناشنوایی و کمشنوایی نجات پیدا کردهاند. همچنین در حوزه نابینایی و کمبینایی نیز برنامه غربالگری داریم که تاکنون حدود ۶۴ میلیون بار انجام شده و در نتیجه آن ۵۵۰ هزار نفر از نابینایی و کمبینایی نجات پیدا کردهاند.
ارائه خدمات به ۲۴۰ هزار فرد دارای آسیب شنوایی
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره خدمات ارائهشده به افراد دارای آسیب شنوایی گفت: سازمان بهزیستی مراکز خدماتی، مستمری، یارانه، حق پرستاری، آموزش و اقدامات مختلف دیگری را برای این افراد ارائه میکند. همچنین ۱۷۴ مرکز شنوایی و گفتاردرمانی دولتی در کشور فعال است که دستکم ۲۰ هزار نفر در سال گذشته از خدمات این مراکز استفاده کردهاند.
وی افزود: حدود ۶ هزار نفر از افراد دارای آسیب شنوایی نیز از یارانههای سازمان بهزیستی بهرهمند هستند که ماهانه بین ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به آنها پرداخت میشود. ۴۱۴ مرکز پیشحرفهای و ۱۴۷ کارگاه آموزشی حمایتی ویژه ناشنوایان فعال هستند. این مراکز علاوه بر آموزش مهارتهای نرم زندگی، ۱۶ عنوان شایستگی شغلی را نیز به افراد دارای آسیب شنوایی آموزش میدهند. همچنین سال گذشته بیش از سه هزار فرصت شغلی از طریق اشتغال و تسهیلات مربوط به آن برای افراد دارای آسیب شنوایی ایجاد شد.
حسینی با اشاره به سهم سهدرصدی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاههای اجرایی گفت: طبق قانون، سه درصد از مجموعه استخدامها در دستگاههای مختلف از جمله صداوسیما و سازمان بهزیستی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص پیدا کند. همچنین آزمون اختصاصی استخدام افراد دارای معلولیت در حال برگزاری است و دفترچه این آزمون منتشر شده و متقاضیان فرصت دارند در آن ثبتنام کنند. آزمون نیز در ۲۸ آبان برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: بیش از سه هزار نفر در بیش از ۳۲ دستگاه، از جمله سازمان بهزیستی، از طریق این آزمون استخدام خواهند شد.
۱۱ میلیون سالمند در کشور
حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت سالمندی در کشور گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۱ میلیون سالمند، یعنی افراد بالای ۶۰ سال، در کشور داریم که حدود ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل میدهند. در حال حاضر در وضعیت مخاطرهآمیز سالمندی قرار نداریم و زمانی که ۱۳ درصد جمعیت یک کشور سالمند باشند، آن جامعه در حال ورود به دوره سالمندی است؛ اما موضوعی که اهمیت دارد، سرعت سالمندی در کشور است. همچنین پیشبینیها نشان میدهد در سال ۱۴۳۰ بین ۳۱ تا ۳۳ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود. اگر بیش از ۲۷ درصد جمعیت یک کشور سالمند باشند، در تقسیمبندیهای جمعیتشناختی، آن جامعه «شدیداً سالخورده» محسوب میشود و ما به سمت این وضعیت حرکت میکنیم.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: رشد جمعیت عمومی کشور حدود یک و دو دهم درصد است، در حالی که رشد جمعیت سالمندی بیش از چهار درصد است؛ یعنی رشد جمعیت سالمندی حدود سه تا چهار برابر رشد عمومی جمعیت است؛ بنابراین باید خودمان را برای این شرایط آماده کنیم.
وی یکی از چرخشهای تحولآفرین سازمان بهزیستی را حرکت از «سالمندی مخاطرهآمیز» به سمت «سالمندی سالم» عنوان کرد و گفت: اگر مسئله سالمندی را رها کنیم، سالمندی ما به سمت مخاطرهآمیز شدن پیش میرود، اما با برنامهریزی میتوانیم به سمت سالمندی سالم و باکیفیت حرکت کنیم و از فرصتهای سالمندی نیز استفاده کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامههای این سازمان و شورای سالمندان گفت: نخستین اقدام، شناخت دقیق پدیده سالمندی است. در روز سالمندی پیمایشی را طراحی کردیم و تاکنون ۱۲ بسته سیاستی برای دستگاههای مختلف تهیه و ارسال شده است؛ چرا که ۲۷ دستگاه در حوزه سالمندی مسئولیت دارند. همچنین از نظر ساختاری نیز نیازمند تقویت ساختار شورای سالمندی و قوانین مربوط به سالمندان هستیم. ساختار سالمندی را از سطح ریاست وزیر به سمت ریاستجمهوری پیش بردهایم و لایحه جامع حمایت از سالمندان نیز آماده شده و در مسیر تصویب قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت مسائل روانی سالمندان گفت: بر اساس پژوهشهای انجامشده، مسائل روانی برای سالمندان اهمیت زیادی دارد و احساس تنهایی در صدر مشکلات مطرحشده از سوی سالمندان قرار دارد. به همین دلیل ۳۸۰ مرکز «مهر و گفتوگو» راهاندازی کردهایم. سالمندان در این مراکز میتوانند در اوقات فراغت حضور پیدا کنند، تبادل تجربه داشته باشند و از آموزشهایی در زمینه خواب، تغذیه، ورزش و غنیسازی اوقات فراغت بهرهمند شوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح بانک زمان گفت: شیوهنامه این طرح نوشته شده است و بهزودی از مناطق ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تهران با استفاده از پلتفرمی که طراحی کردهایم، آغاز خواهد شد. هدف این طرح، گسترش خدمات مردمی و محلهمحور در حوزه سالمندان، افراد دارای معلولیت و سایر حوزههاست. در این طرح افراد میتوانند بدون پرداخت پول، خدمت دریافت کنند و بدون دریافت پول، به دیگران خدمت ارائه دهند و زمان خدمت آنها به عنوان سرمایه زمانی ثبت شود.
حسینی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی دوره سالمندی افزود: یکی از فرصتهای سالمندی، «اقتصاد نقرهای» است. میانگین بازنشستگی در ایران ۵۲ سال و امید به زندگی ۷۶ سال است و حدود یکسوم عمر افراد در دوره بازنشستگی و سالمندی سپری میشود. فرصتهای شغلی برای سالمندان، بهویژه سالمندان جوان، اهمیت زیادی دارد. سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۲۴ فرصت شغلی برای افراد ۵۵ تا ۶۵ سال با استفاده از تسهیلات ایجاد کردیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: همچنین گروههای تأمین مالی خرد برای ایجاد مشاغل سبک و متناسب با مهارتهای سالمندان در نظر گرفته شد و ۲۷ هزار نفر در سراسر کشور در سال گذشته از این ظرفیت بهرهمند شدند.
حسینی با اشاره به سایر خدمات سازمان بهزیستی به سالمندان گفت: ارائه خدمات توانبخشی، فعالیت مراکز مراقبتی و توانبخشی روزانه و شبانه سالمندان، خانههای حمایتی، حق پرستاری خانوادهمحور و کمکهزینههای معیشتی از جمله این خدمات است. ۷۱ هزار سالمند از طریق مراکز مثبت زندگی خدمات دریافت میکنند. حدود ۲۵۰۰ مرکز مثبت زندگی در سراسر کشور فعال هستند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سال گذشته ۹۰ هزار وسیله و تجهیزات توانبخشی برای سالمندان ارائه کردیم و در حال حاضر نیز در حوزه آموزش، برنامه تربیت سه هزار و ۵۰۰ مراقب رسمی سالمند و ۱۰ هزار مراقب غیررسمی را دنبال میکنیم.
۱.۷ میلیون نفر جمعیت هدف خاص بهزیستی
حسینی درباره تعداد مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی در سه سطح خدمات ارائه میکند. بخشی از خدمات عمومی مانند غربالگری شنوایی، بینایی و خدمات روانشناختی از طریق سامانههای ۱۲۳ و ۱۴۸۰ برای عموم مردم ارائه میشود. حدود هشت میلیون نفر از خدماتی استفاده میکنند که صرفاً مستمری نیست و خدمات عمومی و تخصصی سازمان را شامل میشود. همچنین جمعیت هدف خاص سازمان که مستمری و یارانه دریافت میکنند، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است و طی دو سال اخیر ۱۲۰ هزار نفر به این مجموعه اضافه شدهاند.
حسینی درباره خدمات به زنان سرپرست خانوار گفت: در حال حاضر به ۲۸۳ هزار زن سرپرست خانوار خدمات ارائه میدهیم و زنان سرپرست خانواری که استانداردهای تحت پوشش بهزیستی را دارند، تحت پوشش قرار گرفتهاند. زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری از بیمه رایگان برخوردار شدهاند و امسال زنان سرپرست خانوار شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز به این طرح اضافه شدند که تعداد آنها بیش از ۱۰۵ هزار نفر است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت توانمندسازی مددجویان گفت: یکی از چرخشهای تحولآفرین سازمان، حرکت از اعانهپردازی و یارانهپردازی به سمت توانمندسازی و فرصتآفرینی است. اساس کار بهزیستی باید توانمندسازی باشد. اینکه طی دو سال اخیر ۱۲۰ هزار نفر به جمعیت تحت پوشش اضافه شدهاند، به نظر من عملکرد مثبت ما نیست؛ ما باید بتوانیم ۱۲۰ هزار نفر را از چرخه حمایت خارج کنیم. البته هنوز به این سمت به اندازه کافی حرکت نکردهایم، اما بیش از یک دهه است که سازمان بهزیستی این مسیر را آغاز کرده و در دو سال اخیر به این حرکت شتاب دادهایم.
وی با اشاره به سابقه ۴۶ ساله سازمان بهزیستی افزود: در تمام طول عمر سازمان بهزیستی، مجموع فرصتهای شغلی که ایجاد شده و به خروج افراد از چرخه حمایت کمک کرده، ۸۹ هزار فرصت شغلی بوده است، در حالی که ما طی دو سال اخیر ۱۱۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کردهایم؛ یعنی ۶۵ درصد بیشتر از کل تاریخ بهزیستی. اعتقاد داریم اصل قضیه ایجاد فرصت و توانمندسازی است. آموزش، مهارتآموزی، هدایت شغلی و اشتغال پایدار چهار اصل مهم ما در این زمینه است و در این دوره نیز اعتبارات خوبی برای ایجاد اشتغال دریافت کردهایم.
حسینی گفت: این برنامهها اکنون به ثمر رسیده و طی دو سال اخیر ۱۱۸ هزار فرد دارای معلولیت به اشتغال رسیدهاند. با اشتغال و ایجاد درآمد برای فرد، زمینه خروج او از چرخه حمایت فراهم میشود و باید تلاش کنیم این روند شتاب بیشتری پیدا کند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برای ارائه خدمات روانشناختی به سالمندان و ناشنوایان با کمبود متخصص مواجه بودیم؛ به همین دلیل سه هزار و ۵۰۰ متخصص روانشناس تربیت کردهایم و مراکز مشاوره ویژه ناشنوایان را نیز در حال ایجاد هستیم. سامانه ۱۲۳ برای ناشنوایان دسترسپذیر نبود و به همین دلیل امکان ارتباط پیامکی را ایجاد کردیم. اکنون ناشنوایان میتوانند از طریق شماره ۲۰۱۲۳ به صورت پیامکی ارتباط برقرار کنند. همچنین امیدواریم با تلاشهای انجامشده بتوانیم جامعه را هرچه بیشتر برای همه مردم، از جمله سالمندان و ناشنوایان، دسترسپذیر کنیم.
خبرنگار: زهرا بالاور