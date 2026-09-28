مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف حدود ۳۴ همت کالا در نیمه نخست سال جاری خبر داد و آخرین اقدامات این سازمان در حوزه ساماندهی و تعیین تکلیف کالا‌ها را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به رویکرد‌های جدید این سازمان اظهار کرد: در حال حاضر می‌توانیم اذعان کنیم که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، امروز با کمک قوه قضاییه، به نقطه قابل‌قبولِ عملکردیِ خود رسیده است.

وی با بیان اینکه سیستمی کردن فرآیند‌ها و انجام گفت‌و‌گو‌های بین سامانه‌ای، یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی طی دوره کنونی است، اظهار کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴ همت تعیین تکلیفِ کالا انجام داد و در نیمه نخست سال جاری نیز حدود ۳۴ همت توسط این سازمان تعیین تکلیفِ کالا صورت گرفته است.

عسکری گفت: اِعمال برخی سیاست‌های مربوط به تغییرات تعرفه‌ای و همچنین تعیین عوارض برای برخی کالا‌های لوکس که با همراهی قوه قضاییه صورت گرفت، زمینه‌ساز کاهش ورود کالا‌های قاچاق به کشور شده است.