ناوگان موتوری و خودرویی اداره محیط زیست استان تهران نوسازی شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تقویت ناوگان خودرویی این اداره کل با اضافه شدن ۳۳ دستگاه خودرو خبر داد و گفت: نوسازی و توسعه ناوگان حملونقل، نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی، گسترش پایشهای محیط زیستی و ارتقای حفاظت از عرصههای طبیعی و زیستمحیطی استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسن عباسنژاد با اشاره به اهمیت برخورداری مجموعه محیط زیست از امکانات و تجهیزات مناسب برای انجام مأموریتهای تخصصی، گفت: استان تهران به علت گستردگی فعالیتهای صنعتی، جمعیت بالا، تنوع زیستبومها و وجود مناطق تحت مدیریت و حفاظتشده، نیازمند ناوگانی توانمند و متناسب با حجم و گستره مأموریتهای محیط زیستی است.
وی افزود: در همین راستا، با پیگیریهای انجامشده، ۳۳ دستگاه خودرو به ناوگان خودرویی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران افزوده شد که این اقدام میتواند ظرفیت عملیاتی مجموعه را در حوزههای مختلف از جمله پایش و کنترل واحدهای صنعتی، مقابله با تخلفات زیستمحیطی، حفاظت از مناطق تحت مدیریت، گشت و کنترل، رسیدگی به حوادث و تخلفات، و پشتیبانی از مأموریتهای شهرستانها افزایش دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: مأموریتهای محیط زیستی به فعالیتهای اداری محدود نمیشود و بخش قابل توجهی از وظایف کارشناسان، محیطبانان و نیروهای اجرایی در عرصه و در شرایط مختلف جغرافیایی انجام میگیرد؛ بنابراین برخورداری از خودروهای مناسب و کافی، یکی از الزامات اساسی برای انجام بهموقع و مؤثر این مأموریتها است.
عباسنژاد با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختها و تجهیزات محیط زیست استان تهران گفت: افزایش توان لجستیکی اداره کل، به معنای افزایش ظرفیت خدمترسانی و ارتقای سرعت واکنش نیروهای محیط زیست در مواجهه با مسائل و تخلفات زیستمحیطی است و امیدواریم با تداوم این روند، بخشی از نیازهای تجهیزاتی مجموعه نیز در آینده تأمین و برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست یک مأموریت مستمر و چندوجهی است و تحقق اهداف آن نیازمند نیروی انسانی توانمند در کنار تجهیزات، امکانات و زیرساختهای مناسب است. در همین چارچوب، توسعه ناوگان خودرویی اداره کل را اقدامی مؤثر در جهت افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت نظارت و پایش و تقویت حفاظت میدانی از محیط زیست استان تهران میدانیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از حمایتها و همراهی شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر مجموعههای مسئول قدردانی کرد و گفت: تقویت امکانات محیط زیست، سرمایهگذاری برای حفاظت از منابع طبیعی، سلامت شهروندان و کیفیت زندگی نسل امروز و آینده است و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با استفاده از ظرفیتهای موجود، مسیر ارتقای توان عملیاتی و تجهیزاتی خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.