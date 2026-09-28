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در سال زراعی گذشته حدود دو میلیون تُن به محصولات کشاورزی استان خوزستان افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این افزایش تولید محصولات در بخشهای گندم، شلتوک، چغندر قند و ذرت بوده است.
جواد سلطانی کاظمی با اشاره به پیشبینی افزایش تولید در سال زراعی جاری اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای انجامشده و افزایش تولید نیشکر، انتظار میرود تولید در استان بالغ بر ۱۹ میلیون تُن برسد، همچنین با وجود نوسان در آمار تولید که گاه از ۱۷.۵ میلیون تُن فراتر میرود، گزارشها بر اساس ارقام دقیق و مستند ارائه میشود.
وی با اشاره به سطح زیر کشت شلتوک در استان افزود: سطح کشت شلتوک در خوزستان به حدود ۱۶۰ هزار هکتار میرسد و با توجه به اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کشت گندم استان در اراضی پس ازبرداشت شلتوک انجام میشود، لازم است مراکز تحقیقاتی از هماکنون نسخه فنی مناسب برای کشت پس از شلتوک تهیه و به شهرستانها ابلاغ کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر ضرورت اجرای برنامه کاهش خلاء عملکرد، توجه به کشت پس از شلتوک و بهبود بهرهوری آب در راستای حفظ امنیت غذایی استان تاکید کرد.
استان خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.