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معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از شناسایی و بازداشت اعضای گروهی خبر داد که با جعل عنوان مأمور پلیس و استفاده از تجهیزات شبهپلیسی، فردی را ربوده و پس از سرقت اموال، اسناد و مدارک ملکی وی، قصد سوء استفاده و تصاحب اموالش را داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ نثاری در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی تشکیل پروندهای با موضوع آدمربایی در اداره یازدهم پلیس آگاهی، کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و بررسی اظهارات شاکی دریافتند چند نفر با معرفی خود به عنوان مأمور پلیس و استفاده از تجهیزات شبهپلیسی وارد محل سکونت وی شدهاند.
وی افزود: متهمان پس از بستن دست و پای شاکی، اقدام به جستوجوی محل و سرقت اموال، اسناد و مدارک وی کرده و سپس بخشی از اموال و یک دستگاه موتورسیکلت را با خود بردهاند.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهمان پس از سرقت، فرد ربودهشده را با تهدید سوار خودرو کرده و به سمت کرج حرکت کردند که وی در فرصتی مناسب موفق به فرار شد.
سرهنگ نثاری تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، کارآگاهان با بررسی تمامی زوایای پنهان جرم و انجام اقدامات تخصصی پلیسی، سرنخهای مهمی از هویت یکی از اعضای این باند به دست آوردند.
وی ادامه داد: در جریان تحقیقات، یکی از متهمان شناسایی و دستگیر شد و در بازجوییهای تخصصی به مشارکت در آدمربایی با همدستی فرد دیگری اعتراف کرد.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با ادامه تحقیقات و انجام اقدامات عملیاتی، سایر اعضای باند نیز در نقاط مختلف تهران شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات انجامشده به ارتکاب آدمربایی با پوشش مأمور پلیس، سرقت خودرو و موتورسیکلت و همچنین سرقت اسناد و مدارک ملکی با هدف سوءاستفاده و تصاحب اموال اعتراف کردند.
وی گفت: در جریان بازرسی از مخفیگاه یکی از متهمان، مقادیری اسناد و مدارک ملکی و همچنین یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد. خودرو مورد استفاده متهمان نیز با اقدامات پلیسی شناسایی و توقیف شد.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان اظهار کرد: تحقیقات تخصصی برای کشف سایر ابعاد پرونده و بررسی ارتباط این آدمربایی با فوت مشکوک شاکی ادامه دارد و نتایج تحقیقات پس از تکمیل به مرجع قضایی اعلام خواهد شد.