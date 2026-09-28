به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صنایع دستی، کسب و کار‌های خانگی، سازه‌های چوبی، تولیدات چرم، بافتنی، عروسک بافی، نوشت افزار، انواع ترشیجات و شیرینی خانگی، ظروف سفالی، مواد غذایی و حوله بافی در این بازارچه به فروش می‌رسد.

این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰ برای بازدید علاقمندان دایر است.