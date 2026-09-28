ملیکا محمدی، استاد بین‌المللی بانوان ایران، با کسب ۸ امتیاز در المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند، دومین نورم استادبزرگی بانوان (WGM) خود را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیکا محمدی، استاد بین‌المللی بانوان ایران، با کسب ۸ امتیاز در چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج در سمرقند، دومین نورم (درجه) استادبزرگی بانوان (WGM) خود را به دست آورد.

محمدی که این رقابت‌ها را با ریتینگ ۲۳۴۲ آغاز کرده بود، با عملکرد خود در المپیاد سمرقند موفق شد ۱۶ واحد به ریتینگ خود اضافه کند و گام دیگری برای کسب عنوان استادبزرگ بانوان بردارد.

برای کسب نورم WGM، بازیکن باید در یک مسابقه معتبر فیده، با توجه به ریتینگ حریفان و نتایج کسب‌شده، عملکردی در سطح استاندارد تعیین‌شده برای این عنوان داشته باشد و سایر شرایط مقرر فیده را نیز احراز کند.