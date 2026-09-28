به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل فرجی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی با تاکید بر ضرورت جوان سازی جامعه کشاورزی و فعالسازی نسل جدید خانواده‌های کشاورز، تصریح کرد: تربیت نسل جدید کشاورزان و به ویژه توجه به فرزندان کشاورز را برای تداوم و پیشرفت روند تولید غذای کشور ضروری است و در این رابطه، چند طرح برای آموزش و مهارت افزایی جوانان برنامه ریزی شده است.

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با سازمان نیرو‌های مسلح منعقد شده، برای ۳۰ هزار سرباز از خانواده‌های کشاورز و روستایی دوره‌های آموزشی و مهارت افزایی در زمینه بخش‌های مختلف کشاورزی برگزار می‌شود تا دست کم با بازگشت درصدی از آنها به روستا و ادامه شغل کشاورزی، این مهارت‌ها به کار گرفته شود.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی برای سربازانی که موفق به دریافت مدرک دیپلم نشده‌اند خبر داد و افزود: در این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش، برای حدود ۲۵ هزار سرباز که مقطع راهنمایی را گذرانده‌اند، دوره‌های آموزش و سنجش مهارت برگزار می‌شود و در پایان دوره، به آنها مدرک دیپلم مهارتی اعطا می‌شود.

فرجی ارتقاء مهارت و دانش عموم کشاورزان را امری مهم و موثر در پیشرفت کشاورزی خواند و گفت: برای ۱۰ درصد از بهره برداران بخش کشاورزی که حدود ۴۳۰ هزار نفر را شامل می‌شود نیز دوره‌های چند روزه آموزش و ترویج در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان تات در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه آموزش، کلید تحول بخش کشاورزی و آینده امنیت غذایی کشور است، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها در رشته کشاورزی در مقاطع مختلف و گرایش‌های گوناگون اقدام به پذیرش می‌کنند که در اولویت نیاز روز جامعه کشاورزی نیست؛ ضرورت دارد سازمان سنجش با رایزنی با مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی که رشته‌های مهم و مورد نیاز را احصاء کرده و آمادگی همکاری دارد، اقدام به فراخوان و پذیرش نماید.

وی با اشاره به نقش بی بدیل نیروی انسانی بومی در پایداری تولیدات کشاورزی، فراهم ساختن زمینه‌ها و تسهیل تحصیلات تکمیلی فرزندان کشاورز را راهکاری اساسی برای انتقال تجربه و دانش نسل‌های گذشته به کشاورزی نوین و آینده دانست و افزود: این سرمایه‌های انسانی، هم به بوم و اقلیم منطقه خود اشراف دارند و هم انگیزه و دلبستگی عمیقی برای ماندن در عرصه تولید دارند.