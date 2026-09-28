۳ دستگاه اتوبوس وارداتی به ارزش ۵۸ میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی خریداری و به ناوگان حمل و نقل عمومی بندرانزلی افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در راستای تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و با دستور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، سازمان منطقه آزاد انزلی ۳ دستگاه اتوبوس وارداتی این منطقه با اندازه متوسط، به ارزش مجموع ۵۸ میلیارد تومان را خریداری کرد که این خودرو‌ها پس از طی مراحل قانونی، به ناوگان حمل و نقل عمومی بندرانزلی ملحق شدند.

این اقدام، نمونه‌ای از به کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی و قانونی منطقه آزاد برای پاسخ گویی به نیاز‌های شهری است که موجب نوسازی ناوگان عمومی، افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل شهروندان در بندرانزلی می‌شود.