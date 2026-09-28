نشست خبری دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با تأکید بر ضرورت حمایت از علوم پایه، نخبگان جوان و ایده‌های فناورانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان هوش مصنوعی و «نوآوران نسل آینده» مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند و برای برگزیدگان بخش‌های مختلف، جوایز و اعتبارات حمایتی تا یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

یاسر عبدی دبیر جشنواره، در این نشست با اشاره به نقش علوم پایه در پیشرفت علمی و صنعتی کشور‌ها اظهار کرد: کشور‌های توسعه‌یافته به میزان بیشتری از ظرفیت علوم پایه در صنایع خود استفاده می‌کنند و به‌کارگیری دانشمندان این حوزه در صنایع، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های پیشرفته شده است.

وی افزود: علوم پایه بنیان بسیاری از اختراعات و فناوری‌های نوین است و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم، پیشرفت خود را تا حد زیادی مرهون دستاورد‌های علوم پایه هستند؛ بنابراین باید در کشور نیز حمایت از نخبگان و ایده‌های این حوزه جدی گرفته شود.

عبدی با اشاره به حوزه‌های تحت پوشش این رویداد گفت: فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، ریاضی و علوم کامپیوتر از جمله حوزه‌هایی هستند که طرح‌ها و ایده‌های آنها مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی از توجه ویژه به هوش مصنوعی در این دوره خبر داد و گفت: با توجه به اینکه آینده علمی و فناوری کشور‌ها تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت، این حوزه در برنامه‌های امسال مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر جشنواره با اشاره به رایزنی با روسای انجمن‌های علمی و دانشکده‌های علوم پایه و همچنین پیشکسوتان این حوزه گفت: تلاش شده است از نظرات استادان و دانشمندان باتجربه برای ارتقای کیفیت فرایند‌های علمی و انتخاب استعداد‌های جوان استفاده شود.

دکتر جمیلی، رئیس دبیرخانه جشنواره، نیز با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد از سال ۱۳۹۵ گفت: جشنواره در سه بخش «ایده‌پردازان»، «کسب‌وکار‌های نوپا» و «استاد نمونه جوان» برگزار می‌شود و طرح‌های ارائه‌شده پس از بررسی توسط داوران دانشگاه‌های کشور، به مرحله انتخاب نهایی می‌رسند.

وی بازه سنی ایده‌پرداز اصلی را ۱۸ تا ۴۴ سال اعلام کرد و افزود: اعضای تیم باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند، اما حضور افراد بالای ۴۴ سال در تیم‌ها مانعی برای شرکت در جشنواره ایجاد نمی‌کند.

جمیلی همچنین درباره رویکرد ویژه امسال گفت: «نوآوران نسل آینده» با هدف شناسایی استعداد‌های جوان ۱۴ تا ۲۳ سال مورد توجه قرار گرفته است و از این گروه خواسته شده ایده‌های خود را، حتی در صورت ابتدایی بودن، ارائه کنند. در نهایت ۱۰ نفر در این بخش مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.

یک میلیارد تومان جایزه برای تیم نخست

رئیس دبیرخانه جشنواره درباره جوایز بخش کسب‌وکار‌های نوپا اظهار کرد: تیم اول یک میلیارد تومان، تیم دوم ۷۰۰ میلیون تومان، تیم سوم ۶۰۰ میلیون تومان و تیم چهارم ۵۰۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: در بخش ایده‌پردازان نیز ۱۰ ایده برگزیده انتخاب می‌شوند که هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار حمایتی دریافت خواهند کرد. همچنین دو استاد نمونه برتر هر کدام ۵۰۰ میلیون تومان جایزه خواهند گرفت و در بخش رویکرد ویژه نیز جوایز ۶۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

جمیلی افزود: تیم‌هایی که دارای عضو بین‌المللی باشند نیز به ازای هر عضو بین‌المللی، ۲۰ درصد افزایش اعتبار حمایتی دریافت خواهند کرد.

داوری چندمرحله‌ای برای انتخاب ایده‌های برتر

نژادابراهیمی، دبیر کمیته علمی جشنواره، با اشاره به حضور استادان شاخص دانشگاه‌های کشور در کمیته علمی گفت: فرایند انتخاب و داوری آثار با دقت و بر اساس استاندارد‌های علمی انجام خواهد شد.

وی افزود: برای هر ایده تلاش می‌شود دست‌کم دو تا سه داوری مستقل انجام شود و در مواردی که نیاز باشد، از استادان و خبرگان حوزه صنعت نیز برای ارزیابی ایده‌های نوآورانه استفاده خواهد شد.

دبیر کمیته علمی جشنواره گفت: فراخوان این رویداد منتشر شده و مهلت فعلی ارسال درخواست‌ها تا ۱۵ مهرماه تعیین شده است و پس از تجمیع درخواست‌ها، فرایند داوری در کارگروه‌های تخصصی آغاز خواهد شد.