به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، معصومه آقایی گفت: این کمیته با هدف تبیین و تقویت جایگاه مادری و خانه‌داری به‌عنوان یک نقش راهبردی و ارزشمند در جامعه تشکیل شده است و در نخستین نشست آن، از متخصصان، پژوهشگران و کنشگران فعال این حوزه دعوت به عمل آمد.

وی افزود: در این نشست، جمعی از صاحب نظران که هم در عرصه علمی و پژوهشی فعالیت دارند و هم در میدان عمل به کنشگری می‌پردازند، حضور یافتند و مقرر شد کمیته مادران خانه‌دار علاوه بر جذب و افزودن نیروهای توانمند و متخصص، به تحقیق و بررسی موضوعات مرتبط بپردازد و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای جایگاه مادری و خانه‌داری ارائه کند.

مشاور استاندار البرز تصریح کرد: این کمیته تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و کنشگران این حوزه، گام‌های مؤثری در راستای سیاست‌های کلان نظام و منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه والای مادری و خانه‌داری بردارد