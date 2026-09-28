به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دکتر صلاح الدین دلشاد گفت: موسسه خیریه محکم با بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان متخصص و همکاری مراکز درمانی، تاکنون خدمات گسترده‌ای را در بخش درمان بیماران نیازمند این استان ارائه کرده است.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای درمان برخی بیماری‌ها و ناهنجاری‌های مادرزادی، بر ضرورت استمرار حمایت‌های مردمی تاکید کرد و گفت: تامین منابع مالی برای پوشش هزینه‌های درمان بیماران نیازمند از مهمترین چالش‌های پیش روی موسسه است.

دلشاد ادامه داد: بسیاری از خانواده‌هایی که با بیماری‌های سخت درمان یا ناهنجاری‌های مادرزادی مواجه هستند، توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان را ندارند و در چنین شرایطی، کمک خیران می‌تواند زمینه دسترسی آنان به خدمات تخصصی درمانی را فراهم کند.

وی اظهار کرد: تداوم این خدمات نیازمند مشارکت بیشتر نیکوکاران و همراهی مجموعه‌های مختلف است تا بیماران نیازمند بدون دغدغه مالی بتوانند مراحل تشخیص، درمان و جراحی را سپری کنند.

مدیرعامل موسسه محکم همچنین با اشاره به گستردگی ناهنجاری‌های مادرزادی گفت: حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نوع ناهنجاری مادرزادی در دنیا شناسایی شده است که از این تعداد، ۵۶ مورد با حمایت‌های این موسسه خیریه در ۳۴ بیمارستان تخصصی به صورت رایگان درمان می‌شود.

دلشاد افزود: فعالیت موسسه محکم از ابتدا با هدف حمایت از بیماران مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی و فراهم کردن امکان دسترسی آنان به درمان تخصصی شکل گرفت و این مجموعه در آغاز فعالیت خود تنها ۳۰ نوع بیماری را زیرپوشش داشت.

وی ادامه داد: با توسعه فعالیت‌ها، افزایش همکاری پزشکان و مراکز درمانی و همچنین گسترش حمایت نیکوکاران، دامنه بیماری‌های زیرپوشش موسسه افزایش یافته و خدمات درمانی تخصصی به شمار بیشتری از بیماران ارائه می‌شود.