مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی بر آمادگی کامل ادارات شهرستانی، راهدارخانه‌ها، ماشین‌آلات و نیرو‌های عملیاتی برای اجرای طرح راهداری زمستانی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری در نشست شورای اداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی که با حضور معاونان، رؤسای ادارات ستادی و رؤسای ادارات شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: تأمین و حمل نمک و ماسه، آماده‌سازی ماشین‌آلات، تجهیز راهدارخانه‌ها و شناسایی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف هر شهرستان باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در حوزه مرز و ترانزیت افزود: ظرفیت پایانه‌های مرزی، موقعیت کریدوری استان و حجم بالای تردد ناوگان، فرصت مهمی برای توسعه ترانزیت، صادرات و فعالیت‌های لجستیکی ایجاد کرده و توسعه زیرساخت‌های مرزی باید با جدیت دنبال شود.

شکری بر نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات راهداری، استفاده از ظرفیت‌های مشارکتی و صیانت از ناوگان موجود تأکید کرد و گفت: نگهداری اصولی ماشین‌آلات و استفاده هدفمند از منابع، نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی مجموعه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی توسعه راه‌های روستایی، نگهداری و مقاوم‌سازی پل‌ها، خط‌کشی راه‌ها، استانداردسازی سرعت‌کاه‌ها و ارتقای سامانه‌های نظارت تصویری و ثبت تخلفات را از دیگر اولویت‌های مجموعه عنوان کرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، منابع حاصل از معادن، مشارکت بخش خصوصی، مولدسازی دارایی‌ها و شناسایی فرصت‌های جدید برای توسعه مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد.

شکری با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با رانندگان و تشکل‌های صنفی افزود: برگزاری منظم جلسات با فعالان بخش حمل‌ونقل، تسهیل فرآیند‌های کاری و حمایت از حقوق رانندگان باید به‌طور مستمر دنبال شود.

وی همچنین با تأکید بر مستندسازی عملکرد مجموعه گفت: اقدامات شاخص معاونت‌ها و ادارات شهرستانی باید به‌صورت دقیق ثبت و اطلاع‌رسانی شود و روابط‌عمومی به‌عنوان «راوی اول» خدمات و اقدامات مجموعه، فعالیت‌ها را به‌صورت حرفه‌ای و مستمر منعکس کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان بر هم‌افزایی معاونت‌ها و ادارات شهرستانی، توجه به مسائل کارکنان و پیگیری منظم برنامه‌های راهداری زمستانی، مرزی، ایمنی و نگهداری راه‌ها تأکید کرد.