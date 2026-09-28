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سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، با تاکید بر نقش دیپلماسی فرهنگی در تقویت روابط دو کشور گفت: روابطی که بر پایه فرهنگ شکل بگیرند، ماندگارتر و پایدارتر خواهند بود؛ زیرا فرهنگ به نزدیکی ملتها و افزایش شناخت متقابل کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم جلالی گفت: روابط سیاسی ممکن است در مدت کوتاهی دستخوش تغییر شود، اما پیوندهای شکلگرفته بر پایه هنر و فرهنگ، با ریشه دواندن در میان ملتها از پایداری بیشتری برخوردارند.
وی با بیان اینکه دو ملت ایران و روسیه برای مدت طولانی از یکدیگر دور بودهاند، کمبود شناخت متقابل را از موانع گسترش روابط دانست و گفت: این مسئله در حوزه اقتصادی نیز اثرگذار بوده و فرهنگ میتواند به ایجاد شناخت لازم برای توسعه روابط اقتصادی کمک کند.