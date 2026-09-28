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خط مقدم، عنوان ویژه برنامهای است که این روزها به مناسبت هفته دفاع مقدس، از رادیو اترک پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که عشق و ایمان در سنگرها موج میزد و مردان و زنانی از جنس نور، برای حفظ این آب و خاک، جانانه ایستادند و حماسههایی بیبدیل خلق کردند.
در ویژه برنامه خط مقدم که خبرنگار ما ، از پشت صحنه آن گزارش تهیه کرده است ، موضوعاتی همچون خاطرات روزهای پرغرور دلاورمردان سالهای دفاع مقدس، سرودههای شاعران، گفتکو با نویسندگان، گزارش تجمعات شبانه و یاد و خاطره شهدا و ایثارگران را دارد. این برنامه هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۴ از رادیو اترک به گوش شنوندگان میرسد.
خط مقدم به تهیه کنندگی ابراهیم نسیمی و اجرای اعظم صادقی و صدابرداری محسن مهربد هر روز در ایام دفاع مقدس از ساعت ۱۳ بر روی امواج رادیو اترک شنیده میشود.