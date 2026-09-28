به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند را بخشی از مسئولیت اجتماعی جامعه در قبال آینده کودکان دانست و گفت: هدف ما این است که هیچ خانواده‌ای به دلیل مشکلات اقتصادی، دغدغه تأمین نیاز‌های اولیه تحصیل فرزند خود را نداشته باشد.

رقیه رحمانی درباره پویش ملی «همه حاضر» افزود: این پویش با رویکرد خانواده‌محور و محله‌محور شکل گرفته و تلاش می‌شود ابتدا نیاز‌های خانواده‌ها و جامعه هدف شناسایی و سپس با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وف گفت: نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان جامعه هدف بهزیستی در استان شناسایی شده که بیش از ۴ هزار دانش‌آموز مازندران به حمایت‌های آموزشی نیاز دارند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی گفت: هیچ کودکی نباید به دلیل شرایط اقتصادی خانواده از فرصت یادگیری، رشد و ساختن آینده خود محروم شود. اگرچه شرایط زندگی کودکان یکسان نیست، اما جامعه باید برای ایجاد فرصت‌های عادلانه تحصیل و رشد آنان تلاش کند.

وی تأمین نوشت افزار را اقدامی مؤثر در فراهم کردن فرصت برابر برای دانش‌آموزان دانست و تاکید کرد: کمبود دفتر، مداد، کیف و سایر ملزومات آموزشی نباید سبب احساس محرومیت، فاصله گرفتن دانش‌آموز از مدرسه یا افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی او شود.

رحمانی ابراز امیدواری کرد با استمرار مشارکت‌های مردمی، هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند و پویش «همه حاضر» بتواند در مسیر حمایت از دانش‌آموزان و توسعه عدالت آموزشی گام‌های مؤثری بردارد.