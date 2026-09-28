معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از ثبت یک میلیون و ۶۷۹ هزار تردد در محور‌های مواصلاتی خراسان جنوبی در شهریور سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار، از ابتدای شهریور سال جاری یک میلیون و ۶۷۹ هزار تردد بین‌استانی در محور‌های استان به ثبت رسیده است.

سهرابی افزود: از مجموع تردد‌های بین استانی، بیش از ۴۶۸ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و یک میلیون و ۲۱۱ هزار تردد نیز مربوط به خودرو‌های سبک بوده که بیانگر نقش مهم شبکه راه‌های استان در جابه‌جایی مسافر و حمل کالا در شرق کشور است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه سامانه‌های پلاک‌خوان اطلاعات ارزشمندی از الگوی سفر‌ها ارائه می‌کنند، افزود: بررسی پلاک‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد ۱۷ درصد از خودرو‌های وارد شده به استان دارای پلاک استان اصفهان بوده‌اند.

به گفته وی همچنین استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در مقاصد سفر وسایل نقلیه خروجی از خراسان جنوبی به خود اختصاص داده‌اند.

سهرابی گفت: در این مدت بیش از ۴۵ هزار و ۱۱۷ وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۱ درصد کل خودرو‌های غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند که نشان‌دهنده پویایی سفر‌ها و حضور مسافران در نقاط مختلف استان است.

به گفته وی بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان در روز ۸ شهریور ثبت شده که در آن روز خودرو‌های غیربومی ۶۴ درصد از کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده را تشکیل داده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به محور‌های پرتردد استان گفت: محور‌های قاین-بیرجند، بیرجند-خوسف و بیرجند- سربیشه در شهریور بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند و سهم قابل توجهی از جابه‌جایی‌های جاده‌ای استان در این مسیر‌ها انجام شده است.

سهرابی همچنین از پاسخگویی گسترده مرکز مدیریت راه‌های استان خبر داد و افزود: در این مدت بیش از سه هزار و ۸۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شده که تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها پاسخ داده شده و اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای در اختیار آنان قرار گرفته است.