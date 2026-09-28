به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: در بیست و چهار ساعت گذشته بیشترین میزان رطوبت در شهرستان آبادان ۵۴ درصد ثبت شد.

محمد سبزه زاری افزود: میزان رطوبت در شهر‌های در ماهشهر ۹۶، هندیجان ۹۱، امیدیه ۸۰، رامشیر ۷۹، گتوند ۷۲، بهبهان ۶۰، اهواز ۵۷، آغاجاری ۵۶، شوشتر ۵۵ و ایذه و شوش ۵۴ درصد گزارش شده است.

او ادامه داد: جریانات مرطوب جنوبی تا روز سه شنبه سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی، جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهد شد.