جو پایدار در قزوین؛ وزش بادهای شمالی از چهارشنبه
وضعیت جوی مناطق مختلف استان قزوین تا چهارشنبه، به نسبت پایدار است و آسمان، آفتابی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، طی این مدت به ویژه فردا سهشنبه، شاهد وزش بادهای غربی و جنوب غربی خواهیم بود که وزش باد در مناطق غربی نمود بیشتری دارد و با احتمال خیزش گرد و خاک محلی همراه است.
از روز چهارشنبه، سمت و سوی جریانات شمالی میشود که از شدت بیشتری برخوردار است و در غرب و شمال غربی استان، بیشتر است. همزمان، ارتفاعات شمالی استان، گاهی پدیده مه را تجربه خواهند کرد.
در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه، به ویژه در ساعات بعد از ظهر، امواج پیاپی از سطح منطقه عبور میکند که گاهی با افزایش ابر و در برخی مناطق با رگبار و رعد و برق پراکنده همراه خواهند بود.