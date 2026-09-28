گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور، اعلام کرد با تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر پرآب‌بر نبودن محصولات باغی، عوارض صادراتی ۸۱ ردیف تعرفه شامل انواع میوه، مرکبات، خرما و خشکبار حذف شده و صادرات آن‌ها بدون دریافت این عوارض انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما: بر اساس بخشنامه مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران و پیرو مکاتبات سازمان توسعه تجارت و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محصولات باغی از شمول عوارض موضوع بند «پ» ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت خارج شدند. بر اساس این مصوبه، به دلیل آنکه محصولات باغی جزو محصولات آب‌بر شناخته نمی‌شوند، پرداخت هرگونه عوارض صادراتی مرتبط با بند مذکور برای ۸۱ کد تعرفه منتفی است.

مهم‌ترین گروه‌های کالایی مشمول لغو عوارض:

مرکبات: پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، لیمو ترش و گریپ‌فروت

میوه‌های درختی: سیب سرخ و درختی، گلابی، به، هلو، شلیل، زردآلو، گیلاس، آلبالو، انواع آلو، انار و توت‌فرنگی

خشکبار و مغزها: ارقام مختلف پسته، بادام، گردو و فندق

خرما: ارقام تجاری از جمله مضافتی، پیارم، زاهدی، کبکاب، کلوته، استعمران و ربی

سایر اقلام باغی: انجیر خشک و تازه، زرشک، عناب، زیتون، گل محمدی و چای

این تصمیم با هدف تسهیل بازرگانی خارجی، صیانت از بازار صادراتی محصولات فاسدپذیر در آستانه فصل برداشت و حمایت از باغداران و صادرکنندگان اتخاذ شده و لازم‌الاجرا به تمامی گمرکات مبادی خروجی کشور ابلاغ شده است.