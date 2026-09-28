به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در رده بندی جدید تیم‌های ملی جهان در ماه سپتامبر ۲۰۲۶؛ تیم ملی ایران با توجه به شکست مقابل تیم ازبکستان با ۱۶۰۳.۰۱ امتیاز با یک رده نزول در رتبه ۲۳ جهان قرار گرفت. ایران در میان تیم‌های آسیایی بعد از ژاپن، رده دوم را در اختیار دارد.

با ابتکار فیفا از ۲ ماه مانده تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، رده‌های تیم‌های مختلف پس از هر بازی به روز رسانی می‌شود.