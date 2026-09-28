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مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: بیش از هزار تن کود شیمیایی اوره توسط تشکلهای تعاون روستایی استان کرمانشاه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایرج صفایی گفت : با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر مباشرت اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به همراه شرکت خدمات حمایتی کشور برای توزیع کود شیمیایی ، توزیع کود اوره از اوایل شهریور ماه در سطح استان آغاز گردید و هم اکنون نیز ادامه دارد. صفایی در ادامه تصریح کرد: مقدار 1050 تن کود شیمیایی اوره توسط تشکلهای وابسته به تعاون روستایی استان شامل شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی تولید در سطح استان در یک ماه اخیر توزیع و در اختیار کشاورزان قرار گرفت. مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان تمام تلاش خود را برای تداوم روند تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیای به کار بسته است تا کشاورزان هم استانی با کمبودی در این زمینه مواجه نشوند و در صورت نیاز به مقدار کافی در اختیار این عزیزان قرار گیرد.