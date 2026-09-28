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به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان طی دو سال اخیر، شبکه فاضلاب روستایی با افزایش ۳۳ دهم درصدی به ۱۰۷ کیلومتر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرهاد سرگلزایی گفت: شبکه جمعآوری، نخستین حلقه از زنجیره مدیریت فاضلاب شهری است و توسعه آن زمانی میتواند به اثرگذاری کامل منجر شود که در ادامه، ظرفیت انتقال، تصفیه و تعیین تکلیف پساب نیز متناسب با آن توسعه پیدا کند. از این منظر، توسعه شبکه را باید بخشی از یک زنجیره بههم پیوسته دانست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه توسعه خدمات در شهرها محدود نمانده و حوزه روستایی را نیز وارد مدار خدمترسانی شده است، گفت: با بهرهبرداری از نخستین طرح فاضلاب روستایی استان در شهرک کهک شهرستان زهک، شاخص بهرهمندی از خدمات فاضلاب در حوزه روستایی که پیش از این صفر بود، به ۳۳ دهم درصد افزایش یافته است.
فرهاد سرگلزایی افزود: ورود روستاها به چرخه خدمات فاضلاب میتواند در سالهای آینده زمینهساز توسعه مدلهای متناسب با شرایط جمعیتی، جغرافیایی و اقتصادی مناطق روستایی استان باشد؛ بهویژه در مناطقی که دفع غیربهداشتی فاضلاب میتواند منابع آب زیرزمینی و محیط پیرامون سکونتگاهها را تحت تأثیر قرار دهد.