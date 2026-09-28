پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان استان خراسان شمالی از کشف راز مرگ مشکوک یک زن جوان و اعتراف همسر وی به قتل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ حسین جانپرور اظهار کرد: پس از اعلام مرگ مشکوک یک زن، مأموران انتظامی و پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و در بررسیهای اولیه مشخص شد شیر گاز بخاری نیمهباز بوده و شیلنگ بخاری نیز از محل اتصال خارج شده است.
وی افزود: جسد متوفی برای تعیین علت تامه فوت و زمان مرگ به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات تخصصی پلیس برای روشن شدن ابعاد حادثه آغاز شد.
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، همسر متوفی به پلیس آگاهی منتقل و در جریان بازجویی و مواجهه با مستندات، به قتل همسرش اعتراف کرد.
جانپرور بیان کرد: متهم انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد و اظهار داشت پس از ارتکاب قتل، با باز گذاشتن شیر گاز بخاری قصد داشته علت مرگ را عادی جلوه دهد.