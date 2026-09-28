تسهیلات مالی و رفاهی دولت برای حمایت از خانواده و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ اعلام شد. این تسهیلات بر اساس تعداد فرزندان متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، در ابلاغیه جدید دولت میزان وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۴ میلیون تومان با بازپرداخت ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده است.

مبلغ وام برای فرزند دوم، ۸۸ میلیون تومان با بازپرداخت ۴۸ ماهه است.

خانواده‌ها برای تولد فرزند سوم ۱۳۲ میلیون تومان وام با بازپرداخت ۶۰ ماهه دریافت خواهند کرد؛ میزان وام به ازای تولد فرزند چهارم نیز ۱۶۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۷۲ ماهه در نظر گرفته شده است.

برای تولد فرزندان پنجم و بیشتر نیز تسهیلاتی به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۸۴ ماهه تعیین شده است.

در حوزه مسکن، خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر می‌توانند از واگذاری زمین ۲۰۰ متری و تسهیلات ساخت مسکن نیز بهره‌مند شوند.

همچنین خانواده‌های دارای فرزند دوم و بیشتر مشمول حمایت‌هایی برای خرید خواهند شد و تخصیص خودرو با قیمت مصوب کارخانه از جمله مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای این گروه است.

در کنار این موارد، کارت امید مادر نیز پیش‌بینی‌شده و مادرانِ نوزادان متولد ۱۴۰۵، از اعتبار ماهانه ۲ میلیون تومان برای خرید اقلامی مانند سبد غذایی و پوشاک برخوردار خواهند شد؛ این حمایت تا پایان سال اول زندگی کودک ادامه خواهد داشت.

طرح یسنا و حمایت تغذیه‌ای از کودکان نیز در بسته حمایتی سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده که طبق آن، مادران باردار و شیرده و همچنین خانوار‌های مشمول در دهک‌های تعیین‌شده، از اعتبار خرید کالا‌های مورد نیاز برخوردار می‌شوند.