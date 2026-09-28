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سال تحصیلی جدید حوزوی در حوزه علمیه خواهران گرمسار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اقدس فریدون مدیر حوزه علمیه خواهران فاطمیه گفت : این مرکز علمی بیش از ۱۰۰ طلبه سطح دو و سطح سه دارد و یکی از رشتههای مهم این مرکز در سال تحصیلی جدید، روانشناسی خانواده در حوزه اسلامی است.
به گفته وی ، بانوان طلبه دراین مرکز علاوه بر تحصیل در بخش مشاورههای تلفنی و تدریس دورس امین در مدارس فعالند.
حجت الاسلام سید علیرضا آرامی امام جمعه گرمسار در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزوی بر لزوم استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی برای تببین ارزش ها و احکام اسلامی و اجرای برنامههای تحکیم بنیان خانواده تاکید کرد.