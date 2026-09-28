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مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی گفت: با اختصاص بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، فرآیند تجهیز جامع کتابخانه شمس تبریزی در خوی با نام «کتابخانه استاد دکتر محمدعلی موحد» با هدف تبدیل شدن به یک پایگاه مطالعاتی و فرهنگی تخصصی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،خدیجه معصومی، در اظهاراتی پیرامون جزئیات تجهیز «کتابخانه استاد دکتر محمدعلی موحد» در بارگاه شمس تبریزی خوی اظهار کرد: با اختصاص بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، فرآیند تجهیز جامع این کتابخانه در حال انجام است این اعتبار تخصیصیافته تنها محدود به خرید کتاب نیست، بلکه طیف گستردهای از نیازهای زیرساختی و خدماتی را پوشش میدهد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی افزود: هدف ما تأمین و نصب قفسهها، تجهیز مخزن، سالنهای مطالعه، بخش پژوهشگران، بخش نشریات، بخش کودک و نوجوان و همچنین ایجاد بخش منابع دیجیتال است تا زیرساخت فیزیکی و خدمات مطالعاتی بهطور همزمان و متناسب با مأموریت کتابخانه فراهم شود.
توسعه کیفی و تخصصی منابع
او با اشاره به اینکه رویکرد اصلی ادارهکل، صرفاً افزایش تعداد کتابها نیست، بلکه تمرکز بر کیفیت، اعتبار و ارتباط موضوعی منابع است، گفت: در حال حاضر این مجموعه با بیش از ۸ هزار جلد کتاب در حال بهرهبرداری است و ظرفیت مخزن آن برای پذیرش مجموعههای جدید و توسعه فیزیکی، پتانسیل بسیار بالایی دارد..
معصومی تصریح کرد: بیش از نیمی از مجموعه فعلی شامل منابع تخصصی در حوزههای شمس تبریزی، مولانا، عرفان، ادبیات و موضوعات مرتبط است و ما در پی گردآوری منابع ارزشمند، نسخههای خاص، چاپهای قدیمی و اسناد پژوهشی هستیم تا در کنار منابع چاپی، مجموعهای متمایز شکل بگیرد.
تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی
مدیرکل کتابخانههای آذربایجان غربی در تبیین استراتژی توسعه منابع، بر لزوم مشارکت علمی تأکید کرد و گفت: یکی از برنامههای محوری ما، بهرهگیری از ظرفیت اساتید، پژوهشگران، دانشگاهها و مراکز شمسپژوهی در داخل و خارج از استان است، ما با هدف استفاده از ظرفیتهای اهدا و انتقال منابع ارزشمند، با مؤسسات علمی مذاکراتی را آغاز کردهایم تا کتابخانه تنها متکی به خرید نباشد.
او همچنین از برنامههای آتی برای دیجیتالسازی منابع ارزشمند خبر داد تا امکان دسترسی پژوهشگران به این میراث علمی، بدون محدودیت جغرافیایی فراهم شود.
افتتاح کتابخانه همزمان با افتتاح بارگاه شمس
معصومی با تشریح مشخصات فیزیکی مجموعه افزود: این کتابخانه در فضایی حدود ۴۰۰ مترمربع طراحی شده که شامل مخزن، سالنهای مطالعه، بخشهای تخصصی پژوهشگران، نشریات، کودک و نوجوان و منابع دیجیتال است و با توجه به افتتاح بارگاه شمس تبریزی در ۱۵ مهرماه و بهرهبرداری همزمان از این کتابخانه، انتظار میرود شاهد حضور گسترده گردشگران فرهنگی، دانشجویان و پژوهشگران در این مجموعه باشیم.
نگاه بلندمدت: فراتر از یک رویداد مناسبتی
مدیرکل کتابخانههای عمومی در پایان با تأکید بر استمرار فعالیتها، تصریح کرد: ۱۵ مهرماه نقطه آغاز بهرهبرداری است، نه پایان پروژه؛ نگاه ما به این پروژه صرفاً یک اقدام مناسبتی همزمان با افتتاح بارگاه شمس نیست، هدف نهایی، تبدیل کتابخانه استاد دکتر محمدعلی موحد به یک پایگاه ماندگار برای مطالعه، پژوهش و معرفی میراث شمس و مولانا در سطح جهانی است که با برنامهریزیهای مرحلهای، از توسعه منابع تخصصی تا ایجاد مجموعههای دیجیتال، این مسیر را با استمرار ادامه خواهیم داد.