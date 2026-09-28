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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
• کانال اخبار آسیا
ترامپ با وجود رد پیشنهاد توافق، انتظار مذاکرات جدید با ایران را دارد
سیل بانکوک هزاران نفر را روانه پناهگاهها کرد
• بانکوک پست
تشدید پیامدهای ناگوار جنگ در تایلند
اقدامات پرهزینه، ضربهگیر نوسانات قیمت انرژی هستند
• نیو استریت تایمز
ایران خواهان آن است که مالزی به تشویق گفتگوی مسالمتآمیز با آمریکا ادامه دهد
افزایش قیمت نفت پس از رد توافق صلح با ایران توسط ترامپ
مالزی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همکاری خود را برای مقابله با جرایم پیچیده فراملی تقویت میکنند
ایران پس از رد درخواستش از سوی آمریکا، بر هفت شرط خود برای بازگشایی تنگه هرمز پافشاری میکند
• تمپو اندونزی
ایران تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به تهران، حملات قدرتمندتری انجام خواهد داد
• مالایی میل
سنگاپور خواستار تدوین سریع قوانین و سازوکارهای حفاظتی جهانی برای هوش مصنوعی در چارچوب سازمان ملل شد
شمار قربانیان غرق شدن کشتی مسافربری در اندونزی به ۶۴ نفر افزایش یافت
• استار مالزی
ویتنام در حراج اوراق قرضه دولتی یک میلیارد دلار تأمین مالی کرد که بالاترین رقم در سال جاری محسوب میشود
افزایش چشمگیر اخراج افراد از آمریکا به ویتنام: دشواری بازگشتگان در بازسازی زندگی خود در کشوری ناآشنا
• بیزنس تودی مالزیا
مالزی در سال ۲۰۲۷ با خطرات فزاینده امنیت غذایی روبروست
• مالزیا رزرو
مالزی ۴۳۶ کانتینر زباله الکترونیکی را به کشورهای مبدأ بازمیگرداند
• جاکارتا پست
اندونزی: مسئله فلسطین آزمونی برای «تابآوری» سازمان ملل است.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان
روزنامه انیس
ـ وزارت دفاع: تحرکات دشمنان کشور در نورستان به شدت سرکوب گردید
ـ جوانان باید از فتنه فریب نجات داده شوند
ـ ۱۳۵ خانواده مهاجر از مسیرهای مختلف به کشور بازگشتند
روزنامه هشت صبح
ـ از بیماری تا تجمعهای دینی؛ آیا جماعت تبلیغ خلأ جامعه را با نمایش پر میکند؟
پاکستان، اتهامات طالبان را مبنی بر دست داشتن در درگیریهای نورستان و کنر رد کرد
روزنامه شریعت
ـ کشته شدن ۲۸ داعشی و سر و فساد در نورستان
ـ ارزیابی طرحهای عام المنفعه شهرداری کابل از سوی معاون خدمات شهری شهرداری
ساخت یک کارخانه فرآوری برنج در بلخ
روزنامه هیواد
وزارت اطلاعات و فرهنگ به تقویت سیاحت و گردشگری متعهد است
دولت الکترونیک؛ گامی مهم در راستای شفافیت و تحول اداری
ساخت و بازسازی بیش از پنج هزار مکتب و مدرسه در پنج سال
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه
«راسیسکایا گازتا»
در لهستان، طرح کییف برای بهکارگیری اوکراینیها در دولتهای کشورهای اتحادیه اروپا تهدید تلقی شد
در بریتانیا، احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی آمریکا «فاجعهای برای کشور» خوانده شد
در بوریاتیا (یکی از جمهوری های روسیه)، فروش سوخت به نوجوانان ممنوع شد
«وزگلیاد»
نیروهای روسیه به مراکز ارتباطی و بنادر اوکراین حمله کردند
پدافند هوایی روسیه ۲۵۴ پهپاد را بر فراز ۱۶ منطقه این کشور سرنگون کرد
ماروچکو از از دست رفتن یگانهای رزمی نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کراسنی لیمان خبر داد
«ایزوستیا»
در پی سقوط یک پهپاد در منطقه ورونژ، سه کودک و یک زن زخمی شدند
کورتسکی، نخستوزیر اوکراین: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۲۷ یک درصد افزایش خواهد یافت
قزاقستان از اوکراین خواست حملات به کشتیهای این کشور در دریای سیاه را متوقف کند
«کامرسانت»
ممکن است به جراحان در روسیه اجازه داده شود خارج از بیمارستان فعالیت کنند
کمیته بینالمللی صلیب سرخ: ۲۷۵ هزار نفر در منطقه درگیری در اوکراین بهعنوان مفقود ثبت شدهاند
در روسیه برای کسبوکارهای آسیبدیده از حملات پهپادی، توقف موقت بازرسیها اعمال شد
«نزاویسیمایا گازتا»
کمیسر انرژی اتحادیه اروپا راهی برای مهار قیمت گاز در اروپا پیدا کرد
سفیر آمریکا در چین: ترامپ از شی جینپینگ پرسید آیا روزی مایل است سلاح آمریکایی بخرد
ترامپ: زلنسکی گفت کییف ممکن است شدت حملات به پالایشگاههای نفت روسیه را کاهش دهد
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
ماده ۱۰۷ چگونه اجرا خواهد شد؟-
آیا میانجیگری همسالان راهحل است؟-
انتقال سامانه اس-۴۰۰ تنها با موافقت ما امکانپذیر است-
حریت وارد پالایشگاه سیار شد-
فیدان امروز در بغداد-
افراد کلیدی بازداشت شدند-
تصادفی شبیه قتلعام-
در اروپا برقی، در ترکیه هیبریدی-
صباح
دختر کوچک مبتلا به اوتیسم، قصه خودش را نوشت-
تحقیق درباره رشوه ۵ میلیون دلاری-
با یک ایده آغاز کرد، دنیا را متحول کرد-
یک دانه کوچک، حالا به درختی بزرگ تبدیل شده است-
دو چهره کلیدی در پرونده تخلفات صندوقها بازداشت شدند-
کسانی که تخلف کردهاند پاسخگو خواهند شد-
افتخار «پروزه»-
پرونده قضایی علیه رئیس و مدیرعامل-
ینیشفق
-سازمان ملل نباید اجازه دهد ما را تهدید کند
- حق شهروندان را هرگز پایمال نمیکنیم»
- پزشک سابق زندان مرده پیدا شد
- آنها حزب جمهوریخواه خلق را وارد یک روند کثیف کردند
- تدابیر اعمالشده علیه برخی شرکتها لغو شد
- در گردشگری به هدف ۶۵ میلیارد دلاری خواهیم رسید
- تحقیق درباره رشوه ۵ میلیون دلاری
- انرژی هستهای، روابطی صدساله با کانادا به همراه خواهد آورد
- سبقت اشتباه ۷ قربانی گرفت
- ووچیچ استعفا کرد
جمهوریت
- با یک صندلی نمیتوانید خودتان را نجات دهید
- پیام «ترکیه پاک»
- بهجای بازنشستهای که گریه میکند، یکی از مدیرانتان را گریه بیندازید
- گوکتاش بر دستگاه قضایی مسلط است
- دیگر باید قانون را هم تغییر دهیم!
- اسرار پشت پرده این حوادث
- دوستی برای اس-۴۰۰ در جستوجوست
- اسرائیل محاصره غزه را تشدید میکند
سوزجو
- پیدا کردن کسانی که پول را «شمردهاند»، کار یکساعته است
- اگر اموال متخلفان مصادره نشود، «باتلاق» بزرگتر میشود
- خانوادهای با بیشترین امتیاز
- اولین دستبند زده شد
- رئیس، خودروی معاون وزیر دارایی را با «مال عمومی» خریده است
- در لیگ عدالت به قعر جدول سقوط کردیم
- نتانیاهو با قاتل مخالفانش دیدار کرد
- درباره ارتباط صندوقهای فاطمه بتول سایان تحقیقات آغاز شد
ملیت
- ائتلاف «پادزهر مکه»
- برنامه کابینه امروز فشرده است
- رئیس و مدیرعامل بازداشت شدند
- تحقیق درباره رشوه ۵ میلیون دلاری
- مبارزه بیامان با فساد
- عربستان سعودی این بار به دنبال اس-۴۰۰ است
- رسوایی پاندا
- شهروندان در قفسها
- سلام پیش از افتخار پروزه
- برای آشتی کامل به اتحادیه اروپا نیاز داریم
- ترکیه به یک سیاست جدید نیاز دارد
ترکیه
- در تاریکی نخواهد ماند
- راهحل ۲۷ سال دیر رسید
- تروریسم پ. ک. ک میتوانست در سال ۱۹۹۹ پایان یابد
- راهی برای بازگشت به خانه وجود ندارد
- کشور نفرت
- انرژی هستهای؛ یک جایگزین مطمئن در کانادا
- بارش شدید زندگی را فلج کرد
- جسد پزشک زندان پیدا شد
- معمای سه قتل حل شد
- سهم برندها به رکورد رسید
- افتخار پروزه
- پیروزی میخواهیم
آیدینلیک
- کلاهبرداری صندوقها؛ ورشکستگی سیستم
- طرح «پوزیدون» در شرق مدیترانه؛ هدف اسرائیل زیردریاییهای ترکیه است
- پیشنهاد «گازوئیل قرمز» بدون مالیات ویژه برای کشاورزان
- قلیچداراوغلو: ترکیه باید بدون تفکیک چپ و راست پاکسازی شود
- هوش مصنوعی؛ بزرگترین شرطبندی اقتصادی تاریخ آمریکا
- آینده را جوانان این سرزمین خواهند نوشت
- مجلس با دستور کاری فشرده بازگشایی میشود
کارار
- بهموقع وارد شد، بهموقع خارج شد
- پرونده صندوقهای سرمایهگذاری و ارتباطات سیاسی آن از موضوعات برجسته صفحه نخست است.
ینیچاغ
- هزینه سیاسی بحران بورس سنگین خواهد بود
- تحولات بازار سرمایه و پرونده صندوقها از محورهای اصلی این روزنامه است.
نفس
- رسوایی صندوق سرمایهگذاری به سیاستمداران کشیده شد
- پرونده بازار سرمایه و ارتباط آن با چهرههای سیاسی از موضوعات اصلی صفحه نخست است.
بیرگون
- استعفا کافی نیست؛ این چرخه باید شکسته شود
- پروندههای سیاسی و اقتصادی و موضوع مسئولیت مقامها از محورهای اصلی صفحه نخست است.