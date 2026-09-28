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شهرستان ورامین با بهرهمندی از آثار تاریخی متعدد و یادگارهایی از تمدنی ۷ هزار ساله، با آمادهسازی ۲۱۶ اثر تاریخی و ارائه تخفیفات ویژه در اقامتگاههای بومگردی، میزبان گردشگران در هفته میراث فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراوانی و قدمت جاذبههای تاریخی ورامین و روستاهای اطراف آن، گواهی بر تمدنی است که ریشه در ۷ هزار سال پیش دارد. این شهرستان با دارا بودن مجموعهای متنوع از قلعهها، برجها، باروها، عمارتهای قدیمی، پلها و کاروانسراهای تاریخی، پتانسیل تبدیل شدن به مقصدی برای گردشگری تاریخی تمامعیار را دارد.
رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین اعلام کرد در ایام هفته میراث فرهنگی، ۲۱۶ اثر تاریخی این شهرستان آماده بازدید عموم گردشگران است. وی همچنین افزود برای ترغیب بازدیدکنندگان و تسهیل در اقامت، اقامتگاههای بومگردی شهرستان با ۴۰ درصد تخفیف در خدمت گردشگران قرار دارند.