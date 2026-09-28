به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین نورالله سلطانی در مراسم تجلیل از قضات برتر، پیشکسوتان قضائی و کارکنان منتخب دادگستری استان با بیان اینکه رسالت ما قضات رسالت سنگینی است و در هر منصبی که هستیم نباید به عنوان یک طعمه باشد گفت: این منصب‌ها در دست ما یک امانت است و باید به نحو احسن به صاحب امانت تحویل دهیم.

وی با تاکید اینکه جایگاه قضات جایگاه انبیاء است چرا که باید در بین مردم به حق و عدالت داوری کنند افزود: یکی از راهکارهای رسیدن به حق و حکم عادلانه این است که قضات ما باید عادل و دانشمند باشند.

وی افزود: همه ما قضات باید در احکام صادره خدا را در نظر بگیریم و می‌توان گفت تنها جیزی که می‌تواند دست ما را در قیامت بگیرد اعمال ما در دنیا است پس باید در حکمی که صادر می‌کنیم تمام جهات را بسنجیم.

موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم گفت: در گستره جغرافیایی استان در بخش عدالت قضائی و تامین امنیت، همکاران ما ایثارگرانه و مجاهدانه همانند همیشه در ایام جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم جانانه تلاش کردند.

وی افزود: توجه به سامانه نظرسنجی در سند تحول قضائی افتخاری برای دستگاه قضا است و متوسط استان آذربایجان شرقی در این حوزه ۷۵ درصد رضایت مردمی است.