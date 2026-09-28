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سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: امسال در بیش از چهار هزار هکتار از اراضی زراعی استان ذرت علوفهای کشت شده که پیشبینی میشود، بیش از ۲۴۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمود سپهرفر متوسط عملکرد ذرت علوفهای را در هر هکتار ۶۰ تن اعلام کرد و افزود: تولید ۲۴۰ هزار تن ذرت علوفهای گام مهمی در جهت تکمیل زنجیره خوراک دام و خودکفایی استان در این حوزه محسوب میشود.
وی همچنین به کشت ذرت دانهای درآذربایجان غربی اشاره و تصریح کرد: بیش از یک هزار هکتار از اراضی استان نیز به کشت ذرت دانهای اختصاص یافته، که پیشبینی میشود، بیش از ۱۰ هزار تن از این محصول تولید شود.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات راهبردی، مدیریت منابع آبی و افزایش بهرهوری، از اولویتهای اصلی این سازمان در سال زراعی جاری است.