فرمانده انتظامی بروجرد از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این طرح ۴ سارق دستگیر، ۱۳ فقره انواع سرقت کشف و ۲۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته طرحی را اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با شناسایی و رصد مخفیگاه سارقان، ۴ نفر را دستگیر و در بازرسی از محل اختفای آنان، تعدادی اموال مسروقه از جمله ضبط و باند خودرو، کابل برق و شیرآلات کشف کردند که در ادامه تحقیقات، ۱۳ فقره سرقت نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن، تصریح کرد: در این طرح ۱۵ دستگاه خودرو و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک یا دارای تخلفات مشهود توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ مهدوی‌کیا در پایان با قدردانی از همکاری مردم، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.