به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در ادامه از صدور ۲۷ مجوز فیپا به ارزش ۲۶۶ میلیون دلار در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: ۵۱ میلیون و ۸۴ هزار دلار سرمایه خارجی جذب شده و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۷.۸ میلیون دلار از این سرمایه‌گذاری محقق شده و مستقیم وارد تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی استان شده است.

هاشمی همچنین از صدور مجوز یک طرح مهم در حوزه دریایی و حمل‌ونقل دریایی استان خبر داد و در حوزه تسهیلات تکلیفی نیز گفت: مازندران به‌طور پیوسته رتبه نخست تا سوم را در این حوزه داشته و در سال ۱۴۰۴ در مجموع شاخص‌ها، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران از عملکرد نزدیک به یک همت در مولد سازی خبرداد و گفت: یکی از محور‌های مهمی که این اداره کل پیگیری می‌کند، مولدسازی است که به‌طور مستقیم به طرح‌های عمرانی استان کمک می‌کند. در این زمینه نزدیک به هزار میلیارد تومان عملکرد مولدسازی با همکاری دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

هاشمی با بیان اینکه، در چهار تا پنج سال گذشته، صدور اسناد تک برگ جدید برای املاک دستگاه‌های دولتی روند قابل توجهی گرفته است افزود: پیش‌تر شمار این اسناد بسیار کم بود، اما اکنون ۸۰۰۰ فقره سند در خزانه استان موجود است که ۱۶۴۰ فقره آن مربوط به دولت چهاردهم است.