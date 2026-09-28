معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی معرفی برترین‌های مسابقات تکواندو استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به‌منظور شناسایی و پرورش استعداد‌های پایه و تقویت رده‌های سنی تکواندو استان مرکزی، مسابقات قهرمانی خردسالان پسر استان مرکزی با عنوان «جام آینده‌سازان ایران» در سالن شهید حمزه برگزار شد.

در این پیکار‌ها که به میزبانی اراک برگزار شد، ۴۰ تکواندوکار خردسال کمربند مشکی باشگاه‌های استان، در اوزان مختلف با هم رقابت کردند.

در پایان این رقابت‌های فشرده، محمدحسین نوروزی، محمدرضا باجلان

مهراد معتمدآریا، امیرحسین رحمتی

سید متین مقدسی، سامیار شاه‌منصوری، پویان سالاری، رادوین دلاور میاب و کیارش جوادی عناوین نخست اوزان دهگانه را به خود اختصاص دادند.