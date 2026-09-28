استاندار گیلان گفت: ۳ طرح گردشگری با هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۶۰ نفر در ارتباط تصویری با رئیس جمهوری در استان به بهره برداری رسید.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس گفت: ۳ طرح گردشگری با هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۶۰ نفر در ارتباط تصویری با رئیس جمهور و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری افتتاح شد.

وی با اشاره به رشد زیرساخت‌های اقامتی گیلان، افزود: در دولت گذشته، گیلان ۳ هتل پنج‌ستاره و ۱۷ هتل چهارستاره داشت، اما در حال حاضر ۱۲ هتل چهار و پنج ستاره در استان در حال ساخت است و برای ساخت ۲۲ هتل چهار و پنج ستاره دیگر هم موافقت اصولی صادر شده است.

استاندار گیلان گفت: با وجود برخورداری استان از ۷۰ هزار تخت در مراکز اقامتی، ۴۵۰ تخت دیگر نیز هفته دولت امسال، با افتتاح طرح‌های گردشگری به ظرفیت اقامتی گیلان اضافه شد و تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ تخت به ظرفیت مراکز گردشگری استان در دولت حاضر افزوده شده است.

هادی حق شناس با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری، افزود: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه گذاران این بخش پرداخت شده و درخواست دریافت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر هم ارائه شده است که تحقق آن می‌تواند موجب تحول و جهش صنعت گردشگری استان شود.

وی با اشاره به ثبت آمار بی سابقه پرواز از فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به تعداد ۶۴۰ پرواز شهریور امسال از زمان افتتاح این فرودگاه در سال ۱۳۴۷ تاکنون، گفت: حدود ۳۰ درصد پرواز‌های شهریور فرودگاه رشت خارجی و به مقاصد ترکیه، روسیه و عراق انجام شد که استمرار این پرواز‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری خارجی گیلان داشته باشد.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه مرز آستارا در تجارت خارجی کشور، گفت: آستارا در واردات رتبه سوم، در صادرات رتبه چهارم و در ترانزیت رتبه پنجم کشور را دارد و این ظرفیت می‌تواند در کنار توسعه گردشگری، به رونق تجارت و اقتصاد استان هم کمک کند.

هادی حق‌شناس با اشاره به فعالیت بنادر گیلان، افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ فروند کشتی در بنادر استان حضور دارند و در بندر آستارا هم یک کشتی حامل ۶ هزار تن ذرت پهلو گرفته است که رونق فعالیت تجاری در بنادر استان را نشان می‌دهد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از روغن مورد نیاز کشور از طریق بنادر وارد می‌شود و امسال هم حدود یک و نیم میلیون تن کالا از طریق بنادر به کشور وارد شد که سهم گیلان از این میزان حدود ۴۵۰ هزار تن بود.

استاندار گیلان گفت: با افتتاح طرح‌های گردشگری در گیلان در هفته گردشگری، ۴۵۰ تخت با حدود ۳ و نیم همت سرمایه گذاری به ظرفیت مراکز اقامتی استان افزوده می‌شود.