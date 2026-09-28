اعضای کارگروه پدافند غیر عامل استان سمنان بر لزوم برنامه‌ریزی برای فعالیت ۲۴ ساعته نانوایی‌ها با پرداخت تسهیلات بانکی، توسعه ارتباطات، تأمین حامل‌های انرژی و پیش‌بینی ژنراتور‌های برق تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در در جلسه پدافند غیرعامل گفت: طرح‌های اجرایی موفق استان سمنان در زمینه پدافند غیرعامل قابلیت ملی شدن دارند.

سردار محمدعلی قمی، با قدردانی از فعالیت‌های استان سمنان در اقدامات مربوط به موقعیت‌های بحرانی و تاب‌آوری مردم، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده با راهبرد‌های رهبر معظم انقلاب و الگوگیری از فرمایشات رهبر شهید انقلاب در حال اجراست که این موضوعات ناکامی دشمنان را در بر داشت

سردار قمی با اشاره به ضرورت رفع ناترازی‌های انرژی گفت: کارگروه رفع ناترازی‌های انرژی باید برای موضوعات اقتصادی و رفاهی مردم و کسبه، با برنامه‌ریزی مناسب دستگاه‌های اجرایی و مردم فعالیت کند.

به گفته وی، بازگشت‌پذیری در مواقع بحران به شرایط پیش از بحران، ارتقای آمادگی با اجرای برنامه‌های رزمایشی و رفع آسیب‌ها با اجرای طرح جامع استانی موجود، با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، ضروری است.

وی حفظ روایت پیروزمندانه توسط رسانه‌ها، به‌خصوص صداوسیما، از جمله حضور مردم در میدان و خیابان، پیش‌بینی پناهگاه‌های مناسب برای صیانت از مردم و پایداری ارتباطات برخط در زمان بحران را از دیگر موضوعات مهم برشمرد.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان نیز بر آمادگی دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: موضوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی نباید ساده‌انگاری شود و باید با دقت پیگیری شود. جایگاه پدافند غیرعامل نیز باید با حساسیت مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نظارت پدافند غیرعامل بر خدمات‌دهی نانوایی‌ها با اجرای فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی، پرداخت تسهیلات به نانوایی‌ها برای آمادگی در مواقع بحرانی و پیش‌بینی سوخت جایگزین، در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار سمنان گفت: مصوبه مربوط به این موضوع در شورای اداری استان سمنان این هفته صادر خواهد شد و دوره‌های آموزشی برای مدیران نیز تشکیل می‌شود.

وی افزود: پدافند مردم‌محور، ایران پایدار شعار برنامه‌های پدافند غیرعامل است.