

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افشین یگانه گفت: این مجوز از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صادر شده و زمینه تکمیل ظرفیت خدمات دارویی این مجموعه را فراهم می‌کند.

وی افزود: داروخانه هلال‌احمر کرمانشاه با دریافت این مجوز، امکان عرضه داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی، ام‌اس، موکوپلی‌ساکاریدوز، پیوند اعضا، سیستیک فیبروزیس و نقص ایمنی اولیه را در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط خواهد داشت.

یگانه تصریح کرد: تحقق این موضوع نتیجه همراهی و پیگیری مجموعه‌های مختلف بوده و می‌تواند ظرفیت خدمت‌رسانی داروخانه هلال‌احمر به بیماران خاص را تکمیل کند.

وی ادامه داد: با صدور این مجوز، بیماران گروه‌های مشمول می‌توانند داروهای مورد نیاز خود را از طریق داروخانه هلال‌احمر دریافت کنند و این مجموعه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان تدارکات پزشکی و شبکه تأمین دارویی جمعیت، در کنار سایر مراکز عرضه دارو فعالیت خواهد داشت.

یگانه گفت: فعال شدن این ظرفیت می‌تواند دسترسی بیماران به دارو را افزایش دهد و زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های تأمین دارویی هلال‌احمر و تقویت خدمات حمایتی جمعیت برای بیماران نیازمند را فراهم کند.

وی تأکید کرد: رویکرد هلال‌احمر در این حوزه ایجاد یک ظرفیت مکمل در کنار شبکه دارویی موجود استان است و تلاش می‌شود امکانات دارویی و حمایتی جمعیت بیش از گذشته در خدمت بیماران قرار گیرد. مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به پیشینه راه‌اندازی داروخانه هلال‌احمر استان اظهار کرد: این داروخانه پس از نزدیک به ۲۸ سال پیگیری، جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ به صورت رسمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.





