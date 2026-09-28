مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از افتتاح و بهره‌برداری از ۷ طرح گردشگری در نقاط مختلف استان همزمان با هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری در آیین گرامیداشت هفته گردشگری اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت صنعت گردشگری در آذربایجان‌غربی، همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، هفت پروژه گردشگری در شهرهای ارومیه، ماکو، مهاباد و خوی با حضور مسئولان استانی و محلی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل احداث اقامتگاه بوم‌گردی، مهمان‌پذیر، هتل چهارستاره، مرکز تفریحی و سرگرمی و همچنین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری است که با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات بانکی اجرا شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها گفت: برای اجرای این تعداد پروژه در مجموع بیش از ۹ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که شامل ۹ هزار و ۳۱۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۶۶.۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد اشتغال در این حوزه تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۶۴ اتاق با ۱۶۲ تخت اقامتی به ظرفیت اقامتی استان افزوده شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۴ نفر در بخش گردشگری استان فراهم می‌شود.

صفری خاطرنشان کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری در تمامی شهرستان‌های استان از اولویت‌های این اداره‌کل است و امیدواریم با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شاهد رونق بیش از پیش صنعت گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران بیشتری در این حوزه باشیم.