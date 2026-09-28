مهدی تاج در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گفت: در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای هدایت تیم فوتبال امید هستیم و به زودی سرمربی جدید این تیم معرفی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که سرمربی جدید تیم امید داخلی است یا خارجی؟ افزود: فعلا در حال بررسی گزینه‌های موجود هستیم و به زودی این کار انجام می‌شود تا سرمربی جدید کار خود را آغاز کند و ضمن هدایت تیم امید بر تیم‌های پایه نیز نظارت داشته باشد؛ از اکنون هدف ما صعود به بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت تیم ملی بزرگسالان نیز گفت: این تیم اکنون در اردوی تدارکاتی است و در این اردو بازی‌های دوستانه نیز برگزار می‌کند. ملاک نتیجه گیری در بازی‌های دوستانه نیست و در این بازی‌ها سرمربی با توجه به تعویض‌های زیاد و تغییرات در ترکیب برای شناخت نقاظ ضعف برنامه ریزی می‌کند کما اینکه ممکن است در بازی مقابل روسیه نیز شکست بخوریم؛ این شکست‌ها باید مقدمه پیروزی در بازی‌های رسمی و مهم باشد.

تاج افزود: کادر فنی تیم ملی بزرگسالان مورد حمایت اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است و قطعا امیر قلعه نویی تا پایان جام ملت‌ها سرمربی تیم ملی می‌ماند؛ البته تغییر در کادر فنی داشتیم و یک مربی خارجی (پپه لسودا مربی بدنساز اسپانیایی) به کادر فنی تیم ملی فوتبال اضافه شده است.