مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به مالکان برای تأمین مصالح، بهسازی و تعمیر واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ در ارومیه پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مقدم افزود: در شهرستان ارومیه تاکنون ۳ هزار پرونده واحد خسارت‌دیده در ستاد بازسازی ثبت شده که از این تعداد، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیری در حال بازسازی است.

وی ادامه داد: همچنین عملیات احداث ۵۴ واحد جدید با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: روند پرداخت و جبران خسارت‌ها به مرور ادامه دارد.

مقدم با اشاره به بکارگیری از تمام ظرفیت‌ها برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا، اظهار کرد: بهسازی و اجرای پروژه‌ها علاوه بر تامین اعتبار نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متولی است تا روند پروژه‌ها سرعت یابد.