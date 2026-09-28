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به مناسبت هفته دفاع مقدس، دیدار دوستانه فوتبال میان تیمهای نیروهای مسلح و بسیج ادارات بخش کهریزک با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و پیشکسوتان ورزشی در مجموعه ورزشی شهدای قاسمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دیدار دوستانه فوتبال بین تیمهای نیروهای مسلح بخش کهریزک و بسیج ادارات بخش کهریزک با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و پیشکسوتان ورزشی در مجموعه ورزشی شهدای قاسم آباد شهرستان ری برگزار شد.
پیش از آغاز این دیدار دوستانه، اعضای دو تیم با اهدای شاخههای گل، به مقام شامخ امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و آقای شهید ایران حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفس الزکیه) ادای احترام کردند. این اقدام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با تأکید بر تداوم مسیر پرافتخار شهدا انجام شد.
در این دیدار که با حضور افتخاری بهزاد داداش زاده بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران برگزار شد، سه گل زده شد که سهم تیم بسیج ادارات بخش دو گل و سهم تیم نیروهای مسلح یک گل بود.
در پایان این مسابقه با حضور جمعی از خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی، از خانوادههای معزز شهدا و جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی تجلیل شد و با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از مقام شامخ شهدا و تلاشهای خادمان عرصه دفاع، امنیت و خدمت به مردم قدردانی شد.