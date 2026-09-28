مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به بهره‌مندی تمامی روستاهای قابل گازرسانی اشنویه از شبکه گاز طبیعی، گفت: در مجموع ۷۴ روستای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار با حضور در اشنویه و بازدید از پروژه‌های گازرسانی شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶ هزار و ۶۰۰ مشترک گاز در این شهرستان وجود دارد که ۱۸ هزار و ۲۰۵ مشترک شهری و ۸ هزار و ۲۶۰ مشترک روستایی هستند.

وی افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۸۴۹ انشعاب گاز در شهرستان اشنویه واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای طرح‌های تکمیل شبکه در اشنویه گفت: بخشی از حفرات خالی این شهرستان اخیراً گازدار شده و بخش دیگری نیز در قالب یک پیمان جدید برای برخورداری حدود ۱۰۰ خانوار از گاز طبیعی اجرا خواهد شد.

درستکار در ادامه با اشاره به شرایط ناترازی انرژی در کشور، بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز در ماه‌های سرد، صرفه‌جویی و مصرف بهینه باید مورد توجه جدی مشترکان قرار گیرد و فرمانداری‌ها نیز می‌توانند با فرهنگ‌سازی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در مدیریت انرژی داشته باشند.

وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای عبور از فصل سرد سال با کمترین چالش تأکید کرد.

مام عزیزی، فرماندار اشنویه نیز در این بازدید اظهار کرد: مقرر است یک پایانه صادراتی میوه و تره‌بار در روستای علی‌آباد اشنویه راه‌اندازی شود که مساعدت شرکت گاز برای تأمین زیرساخت گاز این پایانه ضروری است.